Depois do Luxemburgo, preço do leite em Portugal também deverá subir

Redação Incêndio na Serra da Estrela vai "obrigatoriamente” elevar o preço do leite das ovelhas bordaleiras, a principal raça ovina leiteira de Portugal.

O preço do leite disparou no Luxemburgo, tal como em muitos países europeus. "Em comparação com o ano passado, estamos perante um aumento entre 20% e 25% e algo que nunca tivemos antes", revelou, na semana passada, Guy Feyder, presidente da Câmara da Agricultura, garantindo que nunca viu nada assim.



Os valores são inéditos: 55 a 60 centavos por litro, ou 550 a 600 euros por tonelada. Em causa, uma queda na produção de 1 a 2% em relação a 2021. "Isto coincide com a maior procura internacional, que dá ao mercado uma sensação de escassez e eleva o preço da matéria-prima", explicou o responsável.

Em Portugal, os incêndios na Serra da Estrela poderão vir a fazer aumentar o preço do leite. O presidente da Estrelacoop – Cooperativa de Produtores de Queijo da Serra da Estrela disse hoje que, “obrigatoriamente”, vai ter de haver uma valorização do preço do leite das ovelhas bordaleiras, a principal raça ovina leiteira de Portugal.

Em declarações à agência Lusa, Joaquim Lé de Matos salientou que a valorização do leite e do queijo de Denominação de Origem Protegida da Serra da Estrela é uma das consequências do incêndio que assolou gravemente aquela região.

O aumento deverá rondar entre 06 e 07%

“Os incêndios vieram, obviamente, fazer com que alguma da fileira do queijo da Serra da Estrela e alguns intervenientes, sobretudo os pastores, que fornecem o leite, batessem no fundo”, referiu o dirigente, explicando que o setor já se debatia com a seca extrema e o aumento “elevadíssimo” dos custos.

Segundo Joaquim Lé de Matos, o aumento deverá rondar entre os 06 e 07%, que “não chega ao valor da inflação e que vai ser insuficiente, mas vai contribuir para combater o impacto dos incêndios e da seca extrema”.

“Com a seca extrema e estes incêndios, verificamos que vai haver obrigatoriamente uma diminuição na produção de leite no próximo alavão, que se inicia em setembro”, frisou.

O presidente da Estrelacoop sublinhou que, consequentemente, vai haver uma redução da produção do queijo Serra da Estrela DOP e anunciou uma campanha de sensibilização aos consumidores para o “facto de existir uma pulverização do preço do queijo e, por sua vez, uma valorização do preço do leite”.

“Só assim é que esta fileira do queijo Serra da Estrela se manterá à tona”, enfatizou Joaquim Lé de Matos, antevendo um aumento do preço do queijo DOP Serra da Estrela entre 50 a 80 cêntimos por quilo.

Dois anos para a Serra voltar ao normal

De acordo com o dirigente, o objetivo da cooperativa é negociar com as grandes superfícies, que atualmente absorvem entre 75 a 78% da produção, a um preço que varia entre os 17 e os 17,5 euros.

“Pelo menos, queríamos chegar aos 18 euros por quilo”, sublinhou.

Devido aos incêndios e à seca extrema, o presidente da Estrelacoop estimou que, numa situação normal, o rejuvenescimento da flora e as condições para o semeio de cereais para dar de suplemento às ovelhas vai demorar, no mínimo, dois anos.

“A biodiversidade está colocada em causa e tem de se fazer qualquer coisa a nível governamental, pois não é só aplicar medidas excecionais e apoios financeiros aos pastores”, defendeu Joaquim Lé de Matos.

*com agência Lusa

