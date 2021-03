Já é oficial. O Estado luxemburguês vendeu os 40% da sua participação na empresa Paul Wurth ao grupo alemão SMS, que já detém os restantes 60%.

Depois de vendida, empresa Paul Wurth permanece como centro de excelência do país

De acordo com os sindicatos LCGB e OGBL, a confirmação da venda foi feita esta segunda-feira pela empresa através de uma nota interna aos trabalhadores.

O grupo alemão SMS, referência na construção de instalações e equipamentos para tratamento do aço e outros metais, passa assim a deter 100% da Paul Wurth, especialista em altos-fornos.

Quanto ao futuro da empresa, as duas centrais sindicais receberam a garantia de que “a Paul Wurth Luxembourg vai ser o centro de excelência mundial para o desenvolvimento do ‘Aço Verde’” (produção sustentável de aço, através de carvão vegetal e não de fontes poluentes e não renováveis como os combustíveis fósseis).

LCGB e OGBL esperam, por isso, investimentos que poderão garantir futuros empregos de "alto desempenho" e ainda posições-chave dentro da administração geral do grupo ocupadas por gestores luxemburgueses.

No entanto, apesar destas garantias e do acordo social em vigor até 2023, os dois sindicatos a desconfiar da direção da empresa, a quem pedem esclarecimentos sobre a situação dos terrenos do grupo Paul Wurth. LCGB e OGBL reivindicam ainda garantias de que não haverá deslocalizações, externalizações ou supressões de postos de trabalho.



