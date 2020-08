A Microsoft já tinha manifestado o seu interesse em adquirir as operações americanas, canadianas, australianas e neozelandesas da rede social de vídeos curtos.

Depois da Microsoft, Twitter pondera comprar TikTok

AFP A Microsoft já tinha manifestado o seu interesse em adquirir as operações americanas, canadianas, australianas e neozelandesas da rede social de vídeos curtos.

(CO/AFP)

Segundo o The Wall Street Journal, os donos da rede social Twitter iniciaram uma fase preliminar de discussões sobre uma eventual fusão com o TikTok. Recentemente, o presidente americano Donald Trump acusou o TikTok - detido por uma empresa chinesa - de espionagem e ameaçou mesmo probir a rede social nos EUA.

Questionada pela AFP, ambas as empresas, Twitter e Tiktok, recusaram-se a confirmar as informações publicadas no sábado à noite pelo diário financeiro, que menciona fontes próximas do caso.

A Microsoft já tinha manifestado o seu interesse em adquirir as operações americanas, canadianas, australianas e neozelandesas da rede social de vídeos curtos. De acordo com o The Wall Street Journal, o Twitter acredita há menos probabilidade de ser acusado de abuso de posição dominante do que a empresa fundada por Bill Gates, devido ao seu tamanho menor. E a plataforma de microblogging precisaria provavelmente do apoio de outros investidores para completar a compra de empresa. Além disso, e ao contrário da Microsoft, o Twitter não está disponível na China, onde o governo tem vindo a bloquear o seu acesso desde 2009.



Governo chinês denuncia “repressão” após medidas dos EUA contra ‘apps’ chinesas O Governo chinês acusou esta sexta-feira de "manipulação política e repressão" as autoridades dos Estados Unidos, após medidas restritivas adotadas por Washington contra as aplicações chinesas TikTok e WeChat.

O presidente dos EUA assinou na quinta-feira passada uma ordem executiva que proíbe todas as transações "por pessoas sob jurisdição dos EUA" com a ByteDance, a empresa-mãe da TikTok, no prazo de 45 dias, citando uma "emergência nacional" sobre a utilização de vídeos na plataforma. Trump afirmou ainda estar aberto a uma possível aquisição da TikTok por uma empresa americana antes de 15 de setembro, mas avisou que o serviço seria proibido em solo americano se não se realizasse nenhuma compra até lá. O presidente exigiu também que, em caso de compra, uma parte significativa do dinheiro fosse devolvida ao Tesouro norte-americano.

Apesar de permitir a partilha de vídeos, o Twitter funciona principalmente através da publicação de mensagens de texto curtas (microblogging) e fotografias ou imagens animadas. Em 2012, a empresa adquiriu a empresa de vídeos curtos, a Vine, mas descontinuou o serviço em 2016.

