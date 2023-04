Empresa portuguesa com filial no Luxemburgo está a contratar com salários acima da média.

Deploy recruta 20 pessoas para as instituições europeias

A empresa Deploy está à procura de especialistas em tecnologia SAP. Promete “salários acima da média”. Quem vem de Portugal terá um apoio para a renda e um valor mensal para gastar em viagens.



“Vamos recrutar no mínimo 20 pessoas para o próximo projeto que irá iniciar-se em breve”, afirma ao Contacto Lúcio Marcelino, sócio e fundador da Deploy. Procuram-se ”pessoas com competências de SAP na área tecnológica, principalmente na área de desenvolvimento, mas também algumas pessoas a nível funcional para prestar serviços nas instituições europeias”, sublinha o sócio da empresa. O que significa duplicar a operação, em termos de recursos humanos.

E prometem um bom ambiente de trabalho para quem escolher juntar-se ao projeto.

“Temos uma grande taxa de retenção das pessoas na equipa e em termos de clientes”, acrescenta. Porquê? “O facto de terem sócios muito jovens cria uma relação de proximidade com a equipa. Para nós as pessoas não são números. Quando a empresa está a crescer eles também crescem com a empresa”, salienta.

Para além disso “conseguimos ter um modo misto com o teletrabalho que se adapta muito à necessidade de cada um”, afirma Paulo Dinis, outro dos três sócios da empresa.

A entrevista ao Contacto decorreu nas instalações da Deploy no Luxemburgo onde, durante dois dias, se reuniram todos os colaboradores da companhia para atividades de “teambuilding”.

Operação no Luxemburgo

Esta é uma companhia que está em crescimento sustentado em Portugal com satélite no Luxemburgo.

A operação da empresa portuguesa no Grão-Ducado arrancou, em plena pandemia, em 2021. “No início era apenas uma pessoa no Parlamento Europeu e atualmente já temos uma equipa de seis”, sublinha Lúcio Marcelino. O objetivo “é continuar a crescer dentro das instituições europeias do Luxemburgo e a curto prazo estender para a Bélgica o que consideramos viável e realista”, sublinha.

A empresa foi criada em 2014 e aposta agora “em dar passos sustentáveis e devagar, para que a crescimento tenha bases sólidas”.

Contam com clientes de várias partes do mundo: Angola, Espanha, Alemanha e Áustria. Condição para se instalarem no país era contar com uma pessoa disponível no Grão-Ducado. Nélia Cordeiro é essa peça essencial “por uma questão legal e por uma questão de proximidade, porque gerir empresas à distância é sempre difícil”, sublinha. “O facto de estar no centro da Europa permite gerar negócios no Benelux, mas também permite negócios com os EUA e o Oriente. Com a proximidade dos grandes aeroportos temos voos diretos para qualquer parte do mundo”, sublinha. Estar no Luxemburgo é importante “para quem quer crescer à escala mundial”. Depois estar no Grão-Ducado traz benefícios em termos fiscais. Vir para o Luxemburgo “tem enorme vantagens como dar credibilidade no mercado, assim como criar entusiasmo nas pessoas” sublinha Paulo Allen outros dos fundadores da empresa .

E quanto ao futuro? “Queremos consolidar o negócio a partir do Luxemburgo. Porque essa é a génese do português: de mala na mão e a seguir viagem à procura de melhores condições”, conclui.

