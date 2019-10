Em causa poderão estar 250 postos de trabalho, segundo a central sindical OGBL.

Delphi anuncia plano de reestruturação na fábrica de Bascharage

Paula CRAVINA DE SOUSA Em causa poderão estar 250 postos de trabalho, segundo a central sindical OGBL.

A fabricante de equipamento automóvel Delphi anunciou hoje um plano de reestruturação na unidade de Bascharage, que poderá, segundo a central sindical OGBL, afetar cerca de 250 trabalhadores.

Nos próximos dois anos, o departamento de Sistema de Injeção de Combustível e o de componentes deverão desaparecer. As atividades serão deslocalizadas para outras fábricas, como a de Blois, em França. A parte dedicada à eletrónica será poupada.

Segundo o comunicado enviado pela OGBL às redações, isto significa que mais de metade dos postos de trabalho diretos podem estar ameaçados no curto e médio-prazos.

O grupo conta atualmente com 500 trabalhadores no Grão-Ducado. A OGBL diz-se “chocada” com o anúncio de redução massiva do número de empregos no país até 2021.

Em declarações ao Contacto, a secretária-geral do sindicato de serviços e energia da OGBL – único signatário da convenção coletiva de trabalho do grupo – Michelle Cloos adiantou que o objetivo é negociar com a direção da empresa um plano de manutenção dos postos de trabalho.

Este tipo de plano difere do plano social, que implica o despedimento de trabalhadores. Pelo, contrário, um plano de manutenção tenta evitar aquela situação através de outras soluções. Estas podem ser a reconversão profissional de trabalhadores, redução de horário, transferências, esquemas de pré-reforma, entre outros. “Não queremos que as pessoas sejam despedidas e lançadas na incerteza”, afirmou Michelle Cloos, “queremos conseguir negociar uma forma menos brutal”.

Não há ainda reuniões marcadas entre a direção da Delphi e a central sindical.

A notícia surge pouco menos de uma semana de o grupo Mahle, que opera no mesmo setor, ter anunciado o encerramento das suas unidades no Luxemburgo.