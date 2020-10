O ministro das Finanças, Pierre Gramegna, já entregou o projeto de execução orçamental de 2019 no Parlamento.

Défice do Estado é menos elevado que o previsto

Susy MARTINS O ministro das Finanças, Pierre Gramegna, já entregou o projeto de execução orçamental de 2019 no Parlamento. E a boa notícia é que o défice real é inferior ao previsto na proposta do orçamento do Estado para o mesmo ano.

O Governo apontava para um défice de 815,3 milhões de euros, quando na realidade foi de 128,8 milhões de euros. A diferença de 686,5 milhões de euros é explicada pelo ministro das Finanças pelo aumento das receitas fiscais, que superaram em 4,87% o 'encaixe' inicialmente previsto pelo executivo.

Quanto às despesas, o Governo respeitou o montante previsto no seu projeto de orçamento, com diferença de 0,71%. Pierre Gramegna refere que no início do ano 2020 as contas públicas estavam próximas do equilíbrio e que a situação orçamental era sã.

Graças a esta situação favorável o Governo conseguiu, segundo o ministro das Finanças, reagir rapidamente e implementar as medidas necessárias para estabilizar a economia durante a pandemia da covid-19. Entre elas o regime de desemprego parcial, onde o Estado aliviou as empresas a curto prazo para compensar pela paralisação durante a pandemia.



