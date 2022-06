Diminuição do poder de compra das famílias continua a ser uma das maiores preocupações da ULC.

Defesa do Consumidor recebeu 10 mil queixas em dois anos

Susy MARTINS Diminuição do poder de compra das famílias continua a ser uma das maiores preocupações da ULC.

A União Luxemburguesa dos Consumidores (ULC) recebeu 10 mil queixas nos últimos dois anos, sendo que só no ano passado foram à volta de 4.700.

Apesar da covid e dos diversos confinamentos, a direção saudou durante a sua última assembleia-geral os esforços feitos para ajudar os residentes a resolver os problemas ligados ao consumo.

No entanto, há um tema que continua a preocupar seriamente a ULC: a diminuição do poder de compra relacionado com o forte aumento da inflação.

O presidente do organismo, Nico Hoffmann, reitera que não são só os agregados familiares socialmente desfavorecidos que sofrem com este aumento de preços, e defende por isso um reforço do poder de compra para todos os consumidores sem exceção.

A ULC propõe, desta forma, várias medidas incluindo uma adaptação da tabela fiscal à inflação, limitação dos preços da energia ou ainda a suspensão da taxa de CO2.

Durante a assembleia-geral foram ainda abordados outros temas, como a crise na habitação, o aumento das despesas bancárias e ainda o aumento dos preços nos lares de idosos.



