Ministro da Energia do Grão-Ducado, Claude Turmes, mostrou-se "consternado e atordoado" com a medida anunciada pela Bélgica.

Energia

Decisão belga de eliminar o nuclear "compromete" a segurança do Luxemburgo

Redação

A Bélgica decidiu, na sexta-feira, adiar por 10 anos a planeada eliminação nuclear em 2025, preocupada com o aumento dos preços da energia devido à invasão russa da Ucrânia, uma decisão que "compromete" a segurança do Luxemburgo, disse o Ministro da Energia, Claude Turmes, que se mostrou "consternado e atordoado" com a medida anunciada.

"Esta decisão põe em risco a segurança dos nossos colegas luxemburgueses", explica Claude Turmes. "Enviámos uma carta urgente ao governo belga", acrescentou o ministro.

Turmes tem vindo a lutar contra a energia nuclear há vários anos, como lembra o L'essentiel. "Faremos tudo legalmente e em termos de política energética para assegurar que o reator [na central eléctrica francesa de Cattenom, em Moselle) não seja prolongado", disse o ministro, em 2019, acrescentando que "as únicas centrais elétricas que são 100% seguras são as [que estão] fechadas]".

Recentemente, Claude Turmes tinha criticado fortemente a criação pela Comissão Europeia de um rótulo "verde" para as centrais nucleares.

Os dois reatores belgas, nas centrais de Doel 4 e Tihange 3, têm assim a vida útil prolongada por mais 10 anos. O objetivo é garantir a segurança energética do país, lê-se no comunicado do Governo federal da Bélgica.



