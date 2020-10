Para compensar os atrasos na inauguração, a marca de artigos desportivos vai alargar as vendas online ao Luxemburgo já a partir de novembro.

Decathlon chega ao Luxemburgo em janeiro

Adiada pela pandemia, a chegada da Decathlon ao Luxemburgo está prevista para 12 de janeiro, confirmou ao Paperjam o gestor de desenvolvimento da empresa, Stefan Schins. A gigante dos artigos desportivos a preço reduzido vai instalar-se na Royal-Hamilius nos próximos doze anos, numa versão pouco habitual.

Em vez dos tradicionais armazéns, a loja vai instalar-se no centro da capital com uma gama de produtos pequenos. Abre também um balcão click & collect", com a possibilidade de recolher produtos encomendados online que não estejam disponíveis nas prateleiras das loja que terá sensivelmente 630m2 e prevê empregar apenas sete pessoas.

Entretanto, para compensar os sucessivos atrasos, a Decathlon vai alargar as vendas online ao Luxemburgo já a partir de novembro. "Isto significa que os clientes no Luxemburgo poderão ter os seus produtos entregues nas suas casas e devolvê-los. Já não terão de ir para Arlon", resume o responsável Stefan Schins.

Presente não só na Bélgica, como em França, nomeadamente em Thionville e Mont-Saint-Martin, a marca não deverá abrir nenhum espaço a sul da capital, continuando a beneficiar das estratégia fronteiriça. De qualquer forma, a Dechatlon está a ponderar a possibilidade de abrir um segundo ponto de venda no norte.

