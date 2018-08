Uma família de quatro pessoas precisa de 4.079 euros para ter uma vida decente no Luxemburgo, ou seja, para satisfazer as necessidades básicas e participar ativamente na sociedade. O valor consta de um estudo publicado hoje pelo instituto nacional de estatística luxemburguês (Statec).

De quanto precisa uma família para ter uma vida decente no Luxemburgo?

No estudo, o Statec parte de um exemplo concreto para os seus cálculos: um casal com dois filhos. O documento pressupõe que os membros da família estejam de boa saúde e não tenham necessidades especiais de medicação e que os adultos tenham entre 40 e 45 anos e trabalhem a tempo inteiro. O Statec parte ainda do pressuposto que das duas crianças, uma é uma rapariga com 14 anos e frequenta o ensino secundário clássico. A outra criança é do sexo masculino, tem dez anos e frequenta o ensino fundamental. Além disso, a família mora em meio urbano, mas fora da capital e desloca-se sobretudo em transportes públicos.

A fatia de leão do rendimento desta família – 38%, o que corresponde a 1.542 euros - destina-se ao arrendamento da casa em meio urbano. Por outro lado, o agregado familiar precisará de 922 euros por mês para alimentação, partindo do princípio que os membros da família não seguem uma dieta específica, não têm alergias, que a maioria das refeições do meio-dia é feita na cantina e à noite em casa. Por outro lado, a família tem um orçamento de 559 euros para participar na vida social, o que inclui atividades culturais e desportivas, seis saídas anuais para jantar fora e um orçamento para convidar os amigos para jantar em casa.

No entanto, há outros exemplos no estudo. Se estiver em causa um casal sem filhos, são necessários 2.707 euros. Se se tratar de uma mulher com uma filha de 14 anos a cargo precisa de 2.747 euros. Já se se tratar de um homem sozinho, o valor necessário desce até aos 2.004 euros, contra os 1.988 euros para uma mulher sozinha. O Statec refere que estes montantes são o mínimo para cada caso para se poder ter uma vida decente no Grão-Ducado.

O Statec analisa também o limite de risco de pobreza. Este equivale a 60% do rendimento médio disponível, ou seja, a 1.690 euros. Assim, o Statec conclui que este rendimento não chega para assegurar as necessidades básicas e para participar ativamente na sociedade, uma vez que fica abaixo de todos os exemplos dados. Os 16,5% da população residente no Luxemburgo que é considerada pobre não tem, portanto, o suficiente para ter uma vida decente.