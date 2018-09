A agência de notação confirmou a classificação para o Grão-Ducado e justifica a nota com o bom desempenho das finanças públicas do país.

DBRS: Triplo A para o Luxemburgo

A agência de notação confirmou a classificação para o Grão-Ducado e justifica a nota com o bom desempenho das finanças públicas do país.

A agência de notação financeira DBRS confirmou a manutenção do triplo A para o Luxemburgo com perspetiva estável, justificando a nota com o facto de a economia do país "continuar a desenvolver-se favoravelmente com um ritmo de crescimento superior ao da zona euro".

A DBRS refere-se a "finanças públicas robustas e sãs com um nível de endividamento público de 23% do PIB, muito abaixo da média da zona euro e do objetivo do Governo de 30% do PIB", acrescentando que "as finanças públicas comportaram-se melhor do que o previsto em 2017, apesar da reforma fiscal que baixou impostos para os cidadãos e empresas". A agência considera que a praça financeira do Grão-Ducado "está em boa posição para beneficiar, no quadro do Brexit, da relocalização de empresas dessa área" e que, de um modo geral, "a praça financeira continuará a ser um dos motores do crescimento".

Além disso, a DBRS destaca "os esforços de diversificação da economia luxemburguesa no sentido de diferentes indústrias com valor-acrescentado". Quanto ao mercado da habitação, a agência constata o aumento dos preços, mas estima que os riscos para a estabilidade financeira estão "contidos".

Para o ministro das Finanças, Pierre Gramegna, esta "nova confimação da boa saúde económica e financeira do país" é "um motivo de regozijo". E conclui: "As perspetivas positivas demonstradas pela análise desta agência independente sublinham os fundamentos da política orçamental e fiscal realizada nos últimos anos".





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.