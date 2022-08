A agência de notação financeira DBRS Morningstar estima, no entanto, um enfraquecimento das perspetivas de crescimento a curto prazo.

Previsões

Agência canadiana confirma 'triplo A' da economia luxemburguesa

Susy MARTINS A agência de notação financeira DBRS Morningstar estima, no entanto, um enfraquecimento das perspetivas de crescimento a curto prazo.

A agência de notação financeira DBRS Morningstar mantém o triplo A do Grão-Ducado, com perspetiva estável para a economia nacional.

A agência canadiana segue assim as avaliações feitas por outras agências, como as norte-americanas Standard & Poor’s e a Fitch, que também atribuíram a melhor notação possível ao Grão-Ducado.

A DBRS considera que as perspetivas de crescimento económico do país permanecem estáveis, apesar do contexto atual. No entanto, a DBRS frisa que as perspetivas da economia luxemburguesas enfraqueceram a curto prazo, com a invasão da Rússia à Ucrânia e a inflação dos preços da energia. Uma situação que diminui as previsões de crescimento para 2022, que passam de 3,9% (previsto anteriormente) para 2,6%.

O plano do Luxemburgo para reduzir a procura de gás natural em 15% A data limite para esta redução se tornar-se uma realidade é de 31 de março de 2023, tal como nos outros Estados-membros da UE.

A DBRS acrescenta ainda que uma eventual interrupção prolongada do abastecimento de gás russo pode piorar a situação económica no seio da União Europeia, onde o Luxemburgo está incluído.

A ministro das Finanças, Yuriko Backes, já reagiu, em comunicado, congratulando-se com a manutenção da nota máxima atribuída pela DBRS. Segundo a ministra, a confirmação do 'triplo A' demonstra que o Governo tem agido de forma responsável relativamente ao orçamento e que é preciso continuar nessa via em 2023.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.