A agência de notação financeira DBRS deu nota positiva à economia luxemburguesa ao manter o rating do Luxemburgo em AAA, com perspetiva estável. No entanto, advertiu para o aumento dos preços das casas no Grão-Ducado.

DBRS mantém triplo A, mas envia recados sobre setor imobiliário

Para a DBRS, a economia luxemburguesa continua a desenvolver-se favoravelmente, a um ritmo superior ao do resto da zona euro. Na sua nota de avaliação do país, a agência realça ainda a robustez das finanças públicas com um nível de endividamento público de 23% do Produto Interno Bruto, muito abaixo da média da União Europeia.

Além disso, sublinha que as contas públicas acabaram por correr melhor do que o esperado em 2017. Isto apesar da reforma fiscal, que implicou uma redução da carga fiscal para cidadãos e empresas, medida que poderia colocar em risco as receitas do Estado.

A DBRS refere-se ainda às próximas eleições: embora o resultado seja ainda incerto, o ambiente político deverá permanecer estável. A agência refere mesmo que os partidos da coligação do Governo têm visto a sua popularidade descer, enquanto o CSV subiu. Contudo, nenhum dos partidos deverá conseguir a maioria absoluta.

A agência canadiana analisa também o setor imobiliário. Apesar de os riscos serem diminutos, aponta um conjunto de alertas: os preços das casas subiram 45% desde 2010 e o endividamento das famílias atingiu um nível recorde de 172% do rendimento disponível. Além disso, 70% dos créditos para compra de casa tem taxa variável, o que os torna particularmente expostos em caso de aumento das taxas de juro.