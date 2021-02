A agência de notação financeira DBRS manteve o triplo A, com perspetiva estável, na avaliação feita à economia luxemburguesa.

DBRS confirma triplo A do Luxemburgo

Susy MARTINS A agência de notação financeira DBRS manteve o triplo A, com perspetiva estável, na avaliação feita à economia luxemburguesa.

A DBRS considera que as perspetivas de crescimento económico do país permanecem estáveis apesar da pandemia. Segundo a agência, a margem de manobra orçamental do Grão-Ducado, permitiu criar medidas favoráveis para apoiar as empresas e os trabalhadores desde o início da crise em 2020. Uma margem que foi possível, segundo a DBRS, graças à política prudente levada à cabo nos últimos anos por parte do governo.

Apesar do impacto orçamental das medidas de apoio, a agência estima que o Luxemburgo dispõe de uma almofada financeira para absorver o choque da pandemia e de relançar a economia.

"Toda a gente vive da indústria financeira no Luxemburgo" Nicolas Mackel, CEO do Luxembourg for Finance, recusa a acusação de que o Luxemburgo é um paraíso fiscal.

O ministro das Finanças, Pierre Gramegna, já reagiu em comunicado, congratulando-se com a manutenção da nota da DBRS. Gramegna acrescenta que a notação positiva permite ao país fazer frente às consequências económicas da covid-19.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.