Os empregados de mesa no Luxemburgo dizem que a tradição de dar gorjeta continua, apesar do aumento geral do custo de vida.

Economia 2 min.

Lazer

Dar ou não dar gorjeta?

Redação Os empregados de mesa no Luxemburgo dizem que a tradição de dar gorjeta continua, apesar do aumento geral do custo de vida.

Por Nadia Di Pillo e John Monaghan

Os clientes dos restaurantes e cafés do Luxemburgo continuam a deixar gorjetas após uma refeição ou uma bebida.

A confirmação é dada pelos empregados de mesa e mostra que a tendência se mantém apesar de um declínio nesta prática, relatado noutras cidades europeias, motivado pelo aumento do custo de vida.

No Grão-Ducado, a regra comum, se não for dito explicitamente, é que um cliente deixe o equivalente a entre 5 a 10% do valor da conta aos empregados de mesa. "Acho que, no geral, os clientes são bastante generosos, compassivos e acomodados", afirma Aurélie, empregada de mesa no Grand Café na Place d'Armes, na capital. A quantia média que recebe por cada gorjeta situa-se entre 5 e 1o euros.

Em alguns países europeus, os clientes reduziram as gorjetas devido à inflação e ao aumento geral dos preços dos bens. Em Berlim, de acordo com inquéritos realizados, os empregados de mesa relataram uma queda de até 30%.

A inflação anual na zona euro foi de 8,9% em julho, segundo os dados do Eurostat publicados na quinta-feira, face a 8,6% em junho. A termo de comparação, no ano anterior, a taxa de inflação situava-se nos 2,2%.

No Luxemburgo, a realidade ainda parece ser outra. A maioria dos funcionários dos cafés e restaurantes ainda não notou nenhuma mudança em particular, mas há diferenças no montante recebido consoante a nacionalidade dos clientes.

As áreas com mais vagas de emprego no Luxemburgo No total, as vagas disponíveis em julho aumentaram 34,1% em relação ao ano passado.

"Por vezes os turistas perguntam se a gorjeta está incluída na conta e depois pagam uma gorjeta decente. Os clientes dos EUA em particular são generosos e agradecidos", explica Aurélie, referindo ainda que a situação é muito diferente no seu país de origem, França. "As pessoas deixam realmente muito pouco (em França). Muitos não pagam de todo. Outras apenas arredondam ao mínimo. Há um máximo de dois euros".

A prática "depende realmente dos costumes, que diferem de país para país", acrescenta o seu colega Domenico. "Os franceses e espanhóis, por exemplo, pagam pouco", sublinha. "Os clientes de países onde tradicionalmente se espera 10% por cento [do valor total], como o Reino Unido, deixam realmente muitas gorjetas". Também os luxemburgueses e os alemães são "particularmente generosos" e "normalmente deixam uma nota de 5 ou 10 euros", acrescenta.

No restaurante vizinho Brasserie du Cercle, a empregada Annika notou, contudo, uma pequena queda nas gorjetas desde a pandemia. "Os clientes luxemburgueses deixam sempre algum dinheiro na mesa, mas diminuiu um pouco ao longo dos últimos dois anos. Não é de admirar, porque tudo ficou mais caro", lembra. Além disso, "estamos no meio da cidade, há muito movimento, os clientes estão mais stressados. O serviço é mais rápido e isso significa que os clientes dão menos gorjetas", acrescenta.

Já Jessica, que trabalhou na indústria hoteleira da capital durante vários anos, sente que tem havido uma diminuição gradual na prática ao longo dos anos. "Quando olho para trás, nos últimos anos, vejo que as gorjetas estão a diminuir a cada ano. Antes, podia-se usar esse dinheiro para ir de férias. Isso eram outros tempos."

(Artigo publicado originalmente no Luxembourg Times.)

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.