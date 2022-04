Projetos que estavam ao 'abandono' ganharam nova vida e países, incluindo Portugal, repensam estratégias para reduzir a dependência da energia russa.

Da Dinamarca a Portugal, Europa intensifica esforços para se libertar do gás russo

AFP Numa altura em que a UE endurece sanções à Rússia mas continua a não incluir um embargo ao gás russo, o mapa de fornecimento energético europeu pode estar prestes a mudar.

Dos planos para terminais de gás natural liquefeito (GNL) no norte da Alemanha, Finlândia e França a possíveis novas rotas através de Espanha e do Mediterrâneo oriental, a Europa está a trabalhar arduamente para se emancipar da energia russa, mesmo que a tarefa demore anos, dizem os especialistas.



Mesmo a construção de um gasoduto da Noruega para a Polónia que esteve suspensa durante muito tempo foi retomada após a invasão da Ucrânia pela Rússia, a 24 de fevereiro.

Em Middelfart, na ilha dinamarquesa de Fiona, os trabalhos recomeçaram no mês passado para completar uma ligação de quase 900 quilómetros. "Trata-se também de incluir gás no sistema dinamarquês, mas acima de tudo trata-se de ajudar o sistema de gás dos nossos bons vizinhos e amigos polacos", disse à AFP Søren Juul Larsen, chefe do projeto no operador dinamarquês de infraestruturas energéticas Energinet.



Apenas uma semana após a invasão da Ucrânia, a autoridade ambiental dinamarquesa - que estava preocupada com o impacto do projeto nas espécies locais de ratos e morcegos - concedeu uma licença para continuar a construção, após uma suspensão de nove meses. "Esperávamos que fosse aprovado em breve, mas claro que a guerra tornou o assunto mais urgente", reconheceu Trine Villumsen Berling, investigador do Instituto Dinamarquês de Estudos Internacionais.



O projeto, parcialmente debaixo de água, que nasceu há quase 20 anos e começou em 2018, deverá agora começar a funcionar em outubro, antes de se tornar totalmente operacional a 1 de janeiro de 2023. "Temos uma cooperação muito boa com todos os empreiteiros para acelerar, para fazer tudo o que pudermos para cumprir o horário", diz Juul Larsen à AFP.

Com uma capacidade anual de transporte de 10 mil milhões de metros cúbicos de gás, o gasoduto deverá poder garantir metade do consumo da Polónia. Há três anos, este país anunciou que o contrato com o gigante russo Gazprom seria rescindido em 2022. Ainda estavam longe de imaginar que a guerra iria precipitar esse fim. Mas o que pode ser considerada uma boa notícia para Varsóvia, pode complicar o abastecimento ao resto da Europa, um sinal da complexidade do abastecimento no continente.

"Este projeto deverá ajudar a Polónia, mas poderá levar a uma diminuição das exportações de gás norueguês para o Reino Unido e Alemanha", diz Zongqiang Luo, analista na empresa Rystad. Além disso, muitos contratos a longo prazo entre a Rússia e fornecedores europeus ainda decorrem durante os próximos 10 a 15 anos, observa. Mas, segundo o executivo da UE, é possível prescindir completamente do gás russo "muito antes de 2030".

Mesmo com a Noruega - o segundo maior fornecedor de gás da Europa depois da Rússia - a produzir em plena capacidade, a Europa procura o gás mais longe, com o gás natural liquefeito (GNL) transportado por navio dos EUA, Qatar e África. No entanto, a sua importação requer a construção de terminais pesados, ou pelo menos a compra de unidades flutuantes de armazenamento e regaseificação.

Face ao abandono do gasoduto Nord Stream 2, cuja construção tinha sido retomada no inverno passado em águas dinamarquesas, a Alemanha relançou três projetos urgentes de instalação de terminais de GNL, até agora considerados de baixa prioridade. Um poderá estar pronto no inverno de 2023/24, os outros dois não antes de 2026.

A Finlândia, juntamente com a Estónia, anunciou na semana passada um projeto de aluguer de um navio terminal de importação, enquanto os três países bálticos (Estónia, Lituânia e Letónia) anunciaram que tinham deixado de importar gás russo desde 1 de abril.

No sul da Europa, Espanha e Portugal estão a defender uma rota alternativa de abastecimento de gás russo. O porto de Sines, o maior de Portugal, planeia duplicar a capacidade do seu terminal de gás em menos de dois anos.

A Espanha, que está ligada por gasoduto à Argélia e tem grandes terminais de GNL, poderia ser uma opção. Mas isto exigiria um grande esforço para melhorar as ligações com o resto da UE, através de França.

Outra opção é ainda ligar à Europa o gás do Mediterrâneo oriental, que foi descoberto em massa ao longo dos últimos 20 anos ao largo de Israel e Chipre.

