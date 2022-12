Desde 2018, os preços das casas no Luxemburgo aumentaram cerca de 12-15% todos os anos, atingindo um pico de 17% em 2020.

Economia 4 min.

Eurostat

Custos de habitação no Luxemburgo entre os mais elevados da UE

Heledd PRITCHARD Desde 2018, os preços das casas no Luxemburgo aumentaram cerca de 12-15% todos os anos, atingindo um pico de 17% em 2020.

No ano passado, os custos de habitação no Luxemburgo foram os segundos mais caros na UE em comparação com a média dos 27 e as habitações do país produziram mais emissões de gases com efeito de estufa por pessoa, de acordo com um relatório do Eurostat, a agência oficial de estatísticas da UE.

Portuguesa lança petição para baixar rendas das casas no Luxemburgo Há meses em que Catarina Rodrigues tem de pedir ajuda para sobreviver, com os dois filhos, porque a renda da casa leva-lhe grande parte do salário.

Os custos de habitação no Grão-Ducado foram 87% mais elevados do que a média da UE no ano passado, logo atrás da Irlanda onde estão 94% mais caros, de acordo com o relatório publicado na quinta-feira. Os preços das casas tornaram-se geralmente mais caros na UE desde 2010, aumentando em mais de um terço, com um pico observado entre 2015 e 2021.

Desde 2018, os preços das casas no Luxemburgo aumentaram cerca de 12-15% todos os anos, atingindo um pico de 17% em 2020.

Habitações já existentes são mais caras

Antes de 2018, os aumentos anuais eram de cerca de 4,5% a 5% por ano, de acordo com números anteriores do Observatoire de l'Habitat. O aumento dos preços dos imóveis no Luxemburgo abrandou um pouco nos últimos meses, tendo aumentado em média 2,4% no início de outubro, em comparação com o ano passado. Por outro lado, o custo das habitações existentes é superior ao das novas construções, uma vez que os custos de construção subiram e houve atrasos na obtenção de materiais.

Os agregados familiares luxemburgueses produziram a maior parte das emissões de gases com efeito de estufa por pessoa em 2020, queimando mais de 1.500 kg por cabeça para aquecimento, preparação de água quente, cozedura e ar condicionado, de acordo com os números do Eurostat.

As casas já estão mais baratas no Luxemburgo. É uma boa notícia? As taxas de juro dispararam e originaram a queda dos preços no mercado da habitação. Contudo, é mais difícil obter um empréstimo, o que aliado ao agravamento da situação económica das famílias, leva-as a adiar o sonho de poder comprar casa no país.

O total do Luxemburgo foi mais do dobro da média da UE de 675 kg per capita. A Suécia produziu as menores emissões de gases com efeito de estufa com 30 kg por pessoa, seguida de Malta, Portugal e Estónia.

Embora 70% dos luxemburgueses sejam proprietários da casa onde habitam, a mesma percentagem que a média da UE, outros 16 países da UE têm uma percentagem mais elevada. A taxa mais alta é na Roménia, onde 95% das pessoas são proprietárias, seguida da Hungria e da Croácia. A Alemanha é o único país onde a proporção de proprietários e inquilinos é igual.

No Luxemburgo, menos de 10% da população viveu em alojamentos sobrelotados na última década, o que é inferior à média da UE, que se situa entre 17% e 19%. Na Letónia e na Roménia, mais de 40% dos residentes viviam em condições de sobrelotação.

Em 2010, no Luxemburgo, cerca de três em cada cinco pessoas viviam em habitações subocupadas, ou seja, habitações com mais espaço do que o necessário para o número de pessoas que lá viviam. Esta percentagem tem vindo a diminuir desde então e situa-se agora nos 50%. A principal razão para a subocupação das habitações é que as pessoas permanecem na sua casa familiar depois de os filhos saírem, indica o Eurostat.

Uma em cada dez pessoas gastou mais de 40% do ordenado na habitação

Em toda a UE, cerca de um terço das pessoas vive em habitações subocupadas, um número que se tem mantido estável desde 2010, de acordo com os dados do Eurostat.

O Luxemburgo é um dos cinco países onde ninguém vive numa casa sem casa de banho - juntamente com a Alemanha, Malta, Holanda e Suécia - mas 15% das pessoas vive com um telhado com fugas, um número ligeiramente acima da média da UE.

Apenas 3% das pessoas foram incapazes de aquecer adequadamente as suas casas no ano passado, menos do que a média da UE de 7% e muito menos do que na Bulgária e Lituânia, onde 24% e 23%, respetivamente, lutam para manter as suas casas aquecidas.

Promotores imobiliários acusam Governo de "roubar" com lei da conservação da natureza Os promotores acusam o Ministério do Ambiente de abusar da Lei de Conservação da Natureza para recolher dinheiro e atrasar os projetos de construção.

No ano passado, uma em cada dez pessoas em toda a UE gastou mais de 40% do seu rendimento disponível em habitação. No Luxemburgo, apenas 8% das pessoas que vivem numa das cidades do país gastaram tanto em custos de habitação, em comparação com 4% das pessoas que vivem em zonas rurais.

No ano passado, 3% do PIB luxemburguês foi investido em habitação, o que está abaixo da média europeia de 6%.

Em 2020, o Grão-Ducado tinha mais de 4.400 empresas de construção, empregando um total de mais de 50.000 pessoas. A região de Île-de-France, onde Paris está localizada, tinha o maior número de pessoas ativas no setor, com 605.000 empregados.

*Artigo originalmente publicado no Virgule e adaptado para o Contacto por Paula Freitas Ferreira.



O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.