Custos da construção em alta. Saiba onde os preços mais subiram

Statec Estúdios mais caros em média do que os apartamentos

Os preços elevados da habitação, para vender ou arrendar, são apontados, há décadas, como um dos maiores problemas, para quem chega e se quer instalar no Luxemburgo. O segundo trimestre deste ano confirmou essa tendência, com uma subida anual dos preços do imobiliário de 5,6%.