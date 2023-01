Para a CSL, a situação é particularmente notória nos setores da indústria e das finanças.

Inflação

CSL. Margens de lucro das empresas aumentam mais do que salários

Susy MARTINS Para a CSL, a situação é particularmente notória nos setores da indústria e das finanças.

A sucessão de crises afeta não só o poder de compra das famílias, mas também a atividade de algumas empresas. No entanto, segundo a Câmara dos Assalariados (CSL), os números dos relatórios financeiros das empresas mostram que, em alguns setores, as empresas fazem pagar o custo da inflação aos consumidores.

A CSL diz mesmo que há quem aumente as suas margens de lucro em detrimento dos salários dos trabalhadores.

Para este organismo, a situação é particularmente notória nos setores da indústria e das finanças, onde se observa que as margens de lucro das empresas aumentam mais do que os salários dos trabalhadores.

A CSL concluiu que as empresas aumentam os seus benefícios apesar da subida dos preços da energia e dos produtos. E quem compensa a inflação é o consumidor, no entender do organismo que representa os trabalhadores.



O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.