Desde 2015 que o craque português tinha a sede da sua holding em Bonnevoie que geria mais de 16 milhões de euros. No confinamento, decidiu mudá-la para Portugal, deixando de ter negócios no Grão-Ducado.

Economia 4

Cristiano Ronaldo diz adeus ao Luxemburgo e transfere empresa para Lisboa

Paula SANTOS FERREIRA Desde 2015 que o craque português tinha a sede da sua holding em Bonnevoie que geria mais de 16 milhões de euros. No confinamento, decidiu mudá-la para Portugal, deixando de ter negócios no Grão-Ducado.

Durante cinco anos, a sociedade luxemburguesa ‘CRS Holding’ de Cristiano Ronaldo teve a sua sede na Rue Bonnevoie, na capital do Grão-Ducado, uma empresa criada para gerir os ativos dos seus negócios de hotelaria. Contudo, o craque português decidiu terminar por agora a sua relação empresarial com o Luxemburgo tendo transferido a sede da empresa para Lisboa, durante a crise pandémica, noticia a edição francesa do Wort.

A CRS Holding geria um capital de mais de 16 milhões de euros, quantia quase irrelevante para a fortuna de Cristiano Ronaldo estimada em quase mil milhões de euros, segundo a Forbes.



Agora, desde 11 de maio, a sociedade tem sede na Av. Duarte Pacheco, na capital portuguesa e também mudou de nome, passando a chamar-se ‘CR7 Lifestyle unipessoal limitada’, como anuncia o site francês Sportune.fr citando o italiano de notícias financeiras Milano Finanza.

Covid-19. Cristiano Ronaldo e Jorge Mendes equipam ala no Hospital Santo António no Porto O Centro Hospitalar Universitário do Porto agradeceu aos dois mecenas do futebol

Esta sociedade está associada ao Grupo Pestana com quem Cristiano Ronaldo tem parceria nos seus hotéis em Portugal e no estrangeiro.

Clique numa imagem para abrir a galeria de fotos

4

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. AFP Photo: AFP

Em 2018, a CRS Holding esteve também envolvida no escândalo do Football Leaks, sendo uma das empresas que constavam da lista da European Investigative Collaborations. Depois desta denúncia o futebolista da Juventus passou a ser ele mesmo a dirigir a empresa e segundo o Sportune.fr foi o próprio quem decidiu transferir esta holding para Lisboa.

Covid-19. Cristiano Ronaldo foi testado e deu negativo Rugani, Matuidi e Dybala são os únicos jogadores da Juventus infetados pelo novo coronavírus.

"Este primeiro regresso a casa poderá ser o prelúdio para outras escolhas pessoais e profissionais", escreve este site italiano. A 31 de dezembro de 2019, as contas da empresa apresentavam 17,73 milhões de euros e um lucro de 233.000 euros, segundo o site Sportune.fr.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.