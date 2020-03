O número de pedidos de subsídios de desemprego é o mais alto dos últimos cinquenta anos.

Crise. Três milhões pedem subsídio de desemprego nos EUA

Redação

A pandemia do Covid - 19 está a ser um verdadeiro terramoto, mesmo para as economias mais fortes.

Mais de 3 milhões de norte - americanos apresentaram um pedido de subsídio de desemprego, na semana passada. É o número mais alto dos últimos 50 anos. De acordo com dados divulgados pelo departamento de trabalho, esta quinta-feira, citados pelo Financial Times (FT) , os pedidos subiram para 3,3 milhões na semana passada. Uma subida exponencial, já que na semana anterior tinham sido apresentados apenas 282 mil pedidos. Estes indicadores revelam o impacto brutal que a epidemia de Covid - 19 está a ter na economia dos EUA. De acordo com as autoridades norte -americanas os setores mais afetados são os hotéis e restaurantes, assim como o entretenimento, os transportes, indústria, saúde e assistência social. "É simplesmente desastroso", afirmou Torsten Slok, economista-chefe do Deutsche Bank Securities, em declarações ao FT. Estes pedidos de apoio social revelam o corte que as empresas estão a fazer. É o maior aumento, em uma semana dos pedidos de desemprego, desde que o governo começou a publicar registos em 1967. Os máximos anteriores tinham sido atingidos em outubro de 1982, com 695.000 pedidos, e março de 2009, com 665.000.

Covid-19. Os EUA ultrapassam os mil mortos e os 70.000 casos De acordo com uma projeção comunicada, no início do mês, ao Congresso norte-americano, entre 70 a 150 milhões de pessoas poderão ser infetadas nos Estados Unidos, que conta perto de 327 milhões de habitantes.

Os EUA já ultrapassaram os mil mortos e mais de 70 mil contaminados com o Coronavírus.

Recorde-se que para responder à crise na economia, o presidente dos EUA, Donald Trump, apresentou um pacote histórico de dois biliões de dólares (1,8 biliões de euros).

