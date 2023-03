A Câmara dos Ofícios alerta para a "diminuição considerável" do nível de atividade no setor da construção.

Crise sem precedentes poderá afetar ladrilhadores, pintores e até eletricistas

Diana ALVES A Câmara dos Ofícios alerta para a "diminuição considerável" do nível de atividade no setor da construção.

É um cenário sombrio aquele traçado pela Câmara dos Ofícios para o futuro do setor da construção no Luxemburgo. Em comunicado enviado às redações, o organismo alerta para a "diminuição considerável do nível de atividade no ramo, antevendo perspetivas pouco encorajadoras para 2023".

Em causa está a inflação, a subida dos preços da energia, o aumento do custo dos materiais e salários e sobretudo o aumento das taxas de juro o que, segundo aquela câmara profissional, levaram a uma "redução maciça dos investimentos" em construções.

Quebra nas vendas de novos apartamentos

A Câmara dos Ofícios faz referência aos dados do Instituto Nacional de Estatísticas (Statec), segundo os quais, a venda de apartamentos novos caiu 64% no terceiro trimestre de 2022. Além disso, o setor estima que em 2023 sejam construídas menos 1.500 casas. Em vez de 3.800, só deverão ser concluídas 2.300 unidades.

A organização alerta para o risco de o nível de atividade no mercado das novas construções vir a degradar-se com "uma intensidade acrescida", o que afetará, em primeiro lugar, as profissões mais gerais do setor, mas também aquelas ligadas aos acabamentos, de ladrilhadores a pintores, passando pelos trabalhadores que colocam os telhados e até profissões como eletricistas.

"Inúmeras empresas de diferentes segmentos não serão capazes de compensar rapidamente a quebra da produção e arriscam-se a sofrer uma situação sem novas encomendas nos próximos meses", lê-se na nota.

