O empreendedorismo no Luxemburgo também sofreu com as consequências da pandemia covid-19.

Crise sanitária tem consequências no empreendedorismo no Luxemburgo

Susy MARTINS O empreendedorismo no Luxemburgo também sofreu com as consequências da pandemia covid-19.

A percentagem de novos empreendedores caiu 20% este ano, em comparação com 2019. Esta queda foi particularmente forte no caso das mulheres.Segundo um estudo do Instituto Nacional de Estatística (STATEC), levado a cabo no âmbito do programa internacional “Global Entrepreneurschip Monitoring (GEM), a percentagem de mulheres que desempenham uma atividade empresarial passou de 8,9% para 4,9%.

Segundo o relatório, cerca de 40% dos empreendedores preveem que o crescimento da sua empresa seja inferior ao do ano passado. Em sentido oposto, para 30% o crescimento deverá ser superior às estimativas.

O STATEC concluiu que as crises podem também criar novas oportunidades para certas empresas, que conseguem tirar partido da situação, inovando com produtos e serviços.

A crise sanitária também teve como consequência, que atualmente há menos pessoas dispostas a criar a sua própria empresa no futuro, passando a intenção de abrir um negócio de 18,4%, em 2019, para 14,4%, este ano. Para 83% dos sondados, a covid-19 teve um impacto na sua decisão.

Note-se ainda que para 79% dos inquiridos, o Governo tem dado as respostas certas às consequências da crise sanitária.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.