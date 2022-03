O ministro anunciou ainda que estão previstos auxílios estatais para a produção agrícola e para compensar o preço da energia.

Guerra na Ucrânia

Crise no mercado agrícola. Claude Haagen garante novos apoios aos agricultores

Henrique DE BURGO O ministro anunciou ainda que estão previstos auxílios estatais para a produção agrícola e para compensar o preço da energia.

O ministro da Agricultura, Viticultura e Desenvolvimento Rural, Claude Haagen, esteve reunido na terça-feira com representantes do setor dos cereais, a propósito do impacto da guerra na Ucrânia no mercado agrícola.

Devido ao aumento dos preços da energia, dos cereais e dos fertilizantes, Claude Haagen deixou garantias para tranquilizar os agricultores. Entre as medidas anunciadas está a autorização para os agricultores utilizarem temporariamente as terras em pousio para pastagem dos animais, a produção de proteaginosas ou de cereais.

"Abastecimento alimentar na Europa não está ameaçado nesta fase" A guerra na Ucrânia está a ter algum impacto no mercado agroalimentar, mas nesta fase o abastecimento na Europa não está ameaçado, garante o ministro da Agricultura, Claude Haagen, que esteve reunido com os homólogos europeus.

Claude Haagen anunciou ainda que estão previstos auxílios estatais para a produção agrícola e para compensar o preço da energia. Além disso, a Comissão Europeia deverá acionar uma ajuda financeira aos produtores agrícolas.

O ministro lembrou que esteve reunido na semana passada com empresários do setor dos suínos e anunciou um terceiro plano de apoio às empresas em dificuldade, sob a forma de ajuda de capital não reembolsável.

