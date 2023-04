Comité de Conjuntura decidiu não conceder desemprego parcial aos trabalhadores das agências imobiliárias.

Crise na habitação. Pode haver vaga de despedimentos no imobiliário

Susy MARTINS

A Câmara das Agências Imobiliárias prevê uma vaga de despedimentos no setor. Com este cenário, o presidente desta organização, Jean-Paul Scheuren, criticou, em declarações à rádio estatal 100,7, o parecer negativo do Comité de Conjuntura de não conceder desemprego parcial aos trabalhadores das agências imobiliárias.



Segundo a Câmara das Agências, a atual instabilidade no mercado imobiliário representa um risco iminente para os trabalhadores do setor. Estima-se que o volume de negócios, em dezembro de 2022, tenha sido 44% mais baixo do que em dezembro do ano precedente.

Agências imobiliárias excluídas do desemprego parcial Segundo Franz Fayot, a Câmara Imobiliária reuniu-se no início do mês de março com o Ministério da Economia para discutir um plano para a manutenção do emprego dos funcionários das agências imobiliárias.

No mês de janeiro, Jean-Paul Scheuren já tinha declarado que perto de 400 agentes imobiliários poderiam depender do desemprego parcial, o que representa 30 a 40% dos trabalhadores do setor. No entanto, o Comité de Conjuntura decidiu não aceder a esse pedido.

Recorde-se que as agências estão a enfrentar dificuldades por causa da diminuição de venda de casas e não dispõem de reservas para compensar essas perdas.

