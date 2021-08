As empresas de impacto social foram também afetadas pela crise pandémica. Segundo refere o Ministério do Trabalho numa nota de imprensa, "em tempos de crise, muitas empresas de impacto social enfrentaram desafios sem precedentes".

Governo anuncia “alívio” para empresas de impacto social

Henrique DE BURGO As empresas de impacto social foram também afetadas pela crise pandémica. Segundo refere o Ministério do Trabalho numa nota de imprensa, "em tempos de crise, muitas empresas de impacto social enfrentaram desafios sem precedentes".

Como exemplo, os vários regimes de auxílio às empresas não tiveram em consideração as particularidades deste tipo de empresas. Para aliviar a situação no setor, o Governo introduziu recentemente algumas alterações à lei que rege o setor, como a questão da auditoria.

Com a nova lei em vigor, a intervenção de um revisor oficial de contas passa a ser necessária apenas se o volume de negócios ou o património líquido destas empresas ultrapassar um milhão de euros.

Segundo o Ministério do Trabalho, desta forma passa a ser possível a redução de custos, fazendo o recurso a um auditor, em vez de um revisor oficial de contas. As empresas médias de impacto social podem recorrer a um auditor, enquanto as microempresas poderão fazer uma autoavaliação.



