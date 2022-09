O partido justifica a sua proposta com o anunciado aumento brutal do preço do gás e também com o fim do desconto de 7,5 cêntimos na bomba, que terminou ontem.

Crise energética. Verdes querem ajuda de 1.000 euros para famílias

É uma proposta do Déi Gréng. O partido ecologista defende a atribuição de uma ajuda de 1.000 euros às famílias para fazer face à crise energética atual. Apoio esse que deve ser disponibilizado o quanto antes, enquanto se espera um eventual acordo tripartido.

Como noticiado pelo Paperjam, a proposta dos Verdes visa a atribuição de uma ajuda financeira pontual de “cerca de 1.000” euros para uma fatia da população, “desde os agregados mais carenciados até às classes médias”.

No entender dos ecologistas, esse auxílio deve abranger os “rendimentos de até 80.000 euros por ano, segundo o modelo do crédito fiscal de energia (crédit d’impôt énergie (CIE), em francês), com a possibilidade de uma tarifa decrescente a partir de um certo momento”, escreve o site da revista citando os Verdes.

O partido defende que esse apoio deve ser transferido às famílias “o mais rapidamente possível”, mesmo antes da próxima tripartida sobre a situação atual, prevista para a rentrée. Para o Déi Gréng, também as pequenas empresas devem ter direito a um apoio pontual.

Note-se que os preços do gás deverão disparar nos próximos meses. O fornecedor Enovos já confirmou um aumento substancial a partir de outubro. Segundo as contas da empresa, um agregado familiar de quatro pessoas deverá passar a pagar cerca de 6 mil euros por ano em gás, incluindo as taxas da rede atualmente cobertas por um subsídio do Estado. Trata-se de um aumento de cerca de 70%. Ao nível das eletricidade, os fornecedores preveem que a subida seja de 35%.Ainda sobre o gás, o Déi Gréng sublinha que o aumento dos preços deverá traduzir-se numa despesa adicional de cerca de 2.400 euros por ano, por agregado. Um montante que qualifica de “substancial”, pelo que é necessário “aliviar as pessoas”.



