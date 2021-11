Após um início de ano acelerado, o fornecimento cada vez mais curto de semicondutores, um componente chave tanto em veículos convencionais como em elétricos, abrandou o ímpeto do sector. Já no Luxemburgo, verificou-se uma queda nas vendas de automóveis provocada não só pela pandemia, mas sobretudo devido aos longos prazos de entrega.

Indústria automóvel alemã em queda devido a crise na cadeia de abastecimentos

Após um início de ano acelerado, o fornecimento cada vez mais curto de semicondutores, um componente chave tanto em veículos convencionais como em elétricos, abrandou o ímpeto do sector. Já no Luxemburgo, verificou-se uma queda nas vendas de automóveis provocada não só pela pandemia, mas sobretudo devido aos longos prazos de entrega.

As vendas de automóveis alemães caíram acentuadamente em outubro e pelo quarto mês consecutivo, uma vez que a escassez global de semicondutores continua a ser sentida em toda a indústria automóvel.



Os dados foram noticiados na quarta-feira pela AFP que teve acesso ao comunicado da autoridade federal de transportes da KBA. Mostram que cerca de 178.700 automóveis novos foram registados na Alemanha em outubro, 34,9% menos do que no período homólogo do ano passado.

"Os engarrafamentos de semicondutores foram novamente o principal obstáculo à produção", disse a federação alemã de fabricantes de automóveis da VDA em comunicado.

Alemanha prepara-se para greve da função pública Ainda não foi anunciada uma data de início para a acção coletiva que afetará os diversos estados da Alemanha, com excepção de Hessen, durante o mês de novembro.

Nas fábricas de automóveis na Alemanha, a produção diminuiu 38% em outubro em relação ao ano anterior, uma vez que alguns fabricantes foram obrigados a interromper a produção devido à falta de chips, de acordo com a VDA.

No total, desde o início do ano, foram vendidos 2,2 milhões de automóveis na Alemanha, cinco por cento menos do que no mesmo período do ano passado.

"Estamos a caminhar para um mercado global mais pequeno em 2021", disse o presidente da federação alemã de importadores de automóveis, Reinhard Zirpel, citado pela AFP. "Os clientes querem comprar mais carros", acrescentou, mas os limites à produção significaram que os fabricantes de automóveis não conseguiram satisfazer a procura.

A indústria está no "auge da crise", disse ainda Peter Fuss, sócio da consultoria EY à mesma agência. As carências tiveram um grande impacto nos fabricantes do mercado de massas, enquanto que as marcas premium estavam "relativamente intocadas" por estrangulamentos.

As vendas de veículos elétricos, contudo, aumentaram 32% anualmente, com mais de 30.000 carros movidos a eletricidade registados em outubro, de acordo com a autoridade federal de transportes.

Cenário semelhante no Grão-Ducado

No Luxemburgo, a tendência de queda no setor automóvel também é uma realidade, confirmou Philippe Mersch, presidente da Fedamo (Federação dos Distribuidores de Automóveis e da Mobilidade). Em entrevista recente à RTL, Mersch fez as contas e até 30 de setembro tinham "registados 35 mil carros, o que representa 20% a menos que em 2019, um ano normal".

Para o presidente, o problema "está na entrega" dos veículos. "Muitos carros não são entregues quando são vendidos" e os fabricantes e importadores dão "pouquíssima informação" sobre os motivos desses atrasos, mas sabe-se no meio que "existem grandes problemas na produção de microprocessadores".

Atualmente, os fabricantes tendem a favorecer os veículos elétricos na produção, por causa das emissões CO2 e os veículos elétricos e híbridos já são 18,7% dos registos deste ano.

