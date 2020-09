Há quem esteja literalmente com a loja às moscas, enquanto outros continuam a faturar de forma bastante satisfatória.

Crise afeta comerciantes da capital de forma diferenciada

Há quem esteja literalmente com a loja às moscas, enquanto outros continuam a faturar de forma bastante satisfatória.

Três meses após o fim do confinamento, muitas das lojas da capital continuam à espera de melhores dias, uma situação considerada "muito difícil" por Guill Kaempff, presidente da União Comercial da Cidade do Luxemburgo (UCVL) em declarações ao jornal L'Essentiel.

Por exemplo, em Kirchberg, o cenário é "catastrófico", já que o "teletrabalho combinado com férias" deixou lojas e restaurantes vazios, reconheceu também Mireille Rahmé-Bley, vice-presidente da instituição.

No entanto, outros, nem sentem tanto a crise, como no centro da cidade, onde as lojas locais têm beneficiado de grande apoio por parte dos clientes luxemburgueses. Algumas ganharam mesmo novos clientes, embora a situação varie muito entre as diversas superfícies comerciais e de uma rua para a outra.

Quem tem sofrido bastante com a crise são as marcas de luxo devido à ausência de turistas, assim como muitas lojas que já se encontravam numa situação difícil e decidiram não voltar a reabrir após o confinamento.

Ajudas permitiram minimizar as perdas

"Felizmente, a ajuda estatal e municipal tornou possível minimizar grande parte dos danos", congratulou-se a vice-presidente da UCVL ao L'Essentiel.

Em particular, a cidade comprou 21.720 vales no valor de 50 euros para apoiar os lojistas. Desses, 5.320 foram distribuídos "aos mais necessitados", explicou o representante eleito. Os outros 16.411 serão oferecidos através de um sistema de sorteio. Uma iniciativa, entre outras, para continuar a apoiar um setor em dificuldades.

