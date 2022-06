Estudo da Câmara dos Assalariados traça um retrato positivo do emprego no país.

Emprego

Criação de emprego no Grão-Ducado "tem sobrevivido ao tempo e às crises financeiras"

"Apesar de alguns contratempos, a criação de emprego no Luxemburgo tem sobrevivido ao tempo e às últimas crises financeiras". A afirmação é da Câmara dos Assalariados, que, na edição 2022 do estudo Panorama Social, destaca a resistência do mercado de trabalho nacional.

Segundo os dados compilados pelo organismo, o mercado cria, em média, 870 postos de trabalho suplementares por mês. A Câmara dos Assalariados fala num ritmo regular "surpreendente", que apenas abrandou em períodos de "má conjuntura económica", como foi o caso em 2002/2003, em 2009/2010 e em 2020.

Em duas décadas, marcadas por três crises significativas, o ritmo anual do emprego nunca diminuiu, sendo que a pior performance remonta a 2009.

De acordo com os dados, a taxa de crescimento médio do emprego no país ronda os 3% por ano, mais do triplo da zona euro, onde essa percentagem cai para os 0,6%.



