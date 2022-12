As previsões do gabinete de estatísticas apontam para que esta desaceleração se mantenha em 2023 e que o crescimento do emprego se fique pelos 2,3%.

Criação de emprego abranda em quase todos os setores. Comércio é a única exceção

Diana ALVES As previsões do gabinete de estatísticas apontam para que esta desaceleração se mantenha em 2023 e que o crescimento do emprego se fique pelos 2,3%.

A criação de postos de trabalho está a abrandar no Luxemburgo, as perspetivas das empresas em matéria de emprego a deteriorar-se e a tendência é transversal a quase todos os setores. O do comércio é o único que viu os seus efetivos aumentar nesta reta final do ano, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística (Statec).

No mais recente boletim sobre a conjuntura, o Statec destaca que, apesar de o nível de criação de emprego permanecer relativamente elevado, estamos a entrar numa “fase de abrandamento”.

As previsões do gabinete de estatísticas apontam para que esta desaceleração se mantenha em 2023 e que o crescimento do emprego se fique pelos 2,3%, face aos 3,4% verificados este ano.

Os analistas referem que, nos últimos meses, foram sobretudo as áreas dos serviços às empresas, a Horeca, a construção e os serviços de informação e comunicação aqueles que mais contribuíram para a diminuição do emprego.

Já o comércio surge como o “único ramo de atividade que viu o número de efetivos acelerar no fim do ano”, revela o Statec.



