Créditos. Portugal segue Luxemburgo e aprova "direito ao esquecimento" de doenças graves

O país prepara-se para ser o quinto da União Europeia a aprovar este direito, que impede pessoas com doença grave superada de serem discriminadas no acesso ao crédito e a seguros.

A partir de agora, em Portugal, quem tiver tido uma doença grave, como cancro, não deverá ser discriminado no acesso um crédito ou para contratar uma apólice de seguro.

Esse direito, que já existe na legislação do Luxemburgo, desde janeiro do ano passado, e que está consagrado há vários anos em França, teve luz verde, esta sexta-feira, dos partidos com assento na Assembleia da República, com a generalidade a manifestar apoio aos diplomas apresentados pelo PS e pelo PAN, que pretendem aprovar o “direito ao esquecimento”, no caso de doenças graves superadas, para impedir que essas pessoas tenham um tratamento mais dificultado no acesso a empréstimos bancários à habitação e seguros, sendo consideradas, muitas vezes, clientes de risco e sendo-lhes negado ou penalizado esse acesso.

O projeto do PS propõe, segundo a Lusa, que, nestes casos, o acesso ao crédito e a seguros seja alvo de um acordo entre o Estado, as organizações profissionais representativas de instituições de crédito, financeiras e de seguros, e representantes nacionais de pessoas com risco agravado de saúde, pessoas com deficiência e utentes do sistema de saúde. Caso não haja acordo, a medida prossegue por decreto-lei.

Já o diploma do PAN, além de pretender combater a discriminação das pessoas por motivos de risco agravado de saúde, quer também que a respetiva informação médica não possa ser recolhida pelas instituições de crédito e seguradoras.

A maioria dos partidos manifestou, no Parlamento, que iria votar favoravelmente as propostas, na generalidade, sendo depois debatidas na especialidade.

Portugal passará, assim, a ser o quinto país da União Europeia a consagrar o "direito ao esquecimento", na sua legislação, a par do Luxemburgo, da França, a Bélgica e dos Países Baixos.

No Luxemburgo, o "direito ao esquecimento" entrou em vigor a 1 de janeiro e 2020, permitindo a doentes recuperados de doença grave, como os oncológicos ou com hepatite C, ter condições semelhantes ou, pelo menos, não tão penalizantes no acesso a crédito à habitação e respetivos seguros de vida.

O Grão-Ducado foi o terceiro país europeu a introduzir o "direito ao esquecimento", depois da França e da Bélgica.



