Taxa fixa também aumentou no Grão-Ducado.

Empréstimos

Crédito habitação. Taxa variável de juro aumenta em fevereiro

Henrique DE BURGO Taxa fixa também aumentou no Grão-Ducado.

A taxa de juro variável do crédito à habitação para as famílias subiu ligeiramente no mês de fevereiro. Os dados provisórios divulgados esta quarta-feira pelo Banco Central do Luxemburgo (BCL) referem que taxa atingiu os 3,53% no mês de fevereiro, quando em janeiro era de 3,51%.

Na comparação com fevereiro de 2022, esta taxa subiu 2,21%. Já o volume dos novos empréstimos diminuiu em 24 milhões de euros, ou seja, dos 217 milhões registados em janeiro, desceu para os 193 milhões de euros no mês de fevereiro.

Ainda segundo os números do BCL, a taxa fixa aumentou também, em 0,19%, passando dos 3,58% em janeiro para os 3,77% no mês seguinte. No espaço de um ano, o aumento foi de 2,26%.

Quanto ao volume mensal dos novos empréstimos aumentou 49 milhões de euros: em janeiro o montante era de 219 milhões e em fevereiro subiu para 268 milhões de euros.

Com a dificuldade em obter empréstimo bancário para a compra da casa, os residentes estão a voltar-se para o mercado de arrendamento, onde os preços estão a aumentar de forma exponencial.



Recentemente, a União dos Consumidores apelou mesmo a uma "transparência total" dos bancos sobre a subida constante dos juros.

