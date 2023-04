A ministra das Finanças reforçou a confiança nos mecanismos de supervisão e considerou que a compra do banco suíço pelo UBS permitiu encontrar uma solução "estável e rápida".

Banca

Credit Suisse. Ministra diz que sistema financeiro luxemburguês está estável

Ana TOMÁS A ministra das Finanças reforçou a confiança nos mecanismos de supervisão e considerou que a compra do banco suíço pelo UBS permitiu encontrar uma solução "estável e rápida".

A ministra das Finanças assegurou na sexta-feira a estabilidade do setor financeiro luxemburguês depois da compra do banco Credit Suisse pelo UBS, em março passado.

A aquisição foi uma forma de "restaurar a confiança" dos mercados financeiros e no setor bancário da Suíça, segundo afirmou então o presidente do país, Alain Berset.

Estarão os bancos luxemburgueses preparados para sobreviver a uma crise? LSAP justifica a necessidade de levar o tema à Câmara dos Deputados face à instabilidade bancária recente nos EUA e na Suíça e ao peso do setor financeiro no Luxemburgo.

O setor bancário mundial tem estado sob pressão desde que os grandes bancos centrais - o BCE na União Europeia e a Fed, nos EUA - começaram a subir as taxas de juro para controlar a inflação.

O recente colapso, nos EUA, do Silicon Valley Bank e de outros bancos regionais aumentou o receio dos investidores, levando-os a vender os títulos dos bancos considerados mais fracos.

No caso do setor financeiro suíço e da sua presença no Luxemburgo, Yuriko Backes considera que há instrumentos sólidos dos vários atores para prevenir problemas e efeitos de contágio.

"A Suíça está representada no Luxemburgo com várias entidades ativas no setor financeiro luxemburguês", começa por referir a ministra das Finanças na sua resposta parlamentar ao Partido Pirata.

Yuriko Backes explica que o grupo suíço possui as licenças necessárias para exercer a atividade bancária e a gestão de ativos, bem como aplicar fundos de investimento no Grão-Ducado, sendo que essas atividades "estão sujeitas à supervisão da Comissão de Vigilância do Setor Financeiro (CSSF), e são reguladas de acordo com os regulamentos nacionais e europeus".

A casa ganha sempre Lobbies pagaram a suficientes políticos para anular as restrições à economia de casino; daqui até ao grande estouro de 2008 vai uma linha recta.

A ministra das Finanças lembra que as regulamentações europeias atuais foram criadas na última década, nomeadamente como reação à crise financeira de 2008.

Desta forma, sublinha que os atores financeiros, tanto na Europa como no Luxemburgo, "estão numa posição muito melhor em termos de capital e liquidez" do que no passado, salientando que a aquisição do Credit Suisse pelo UBS permitiu encontrar uma solução "estável e rápida".



O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.