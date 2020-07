Cerca de 77% dos trabalhadores do Luxemburgo mantiveram o nível de rendimento, apesar da crise provocada pela Covid-1, revela um estudo do Instituto de Estatísticas do Luxemburgo (STATEC).

Covid-19. Um em cada cinco trabalhadores do Luxemburgo teve quebras de rendimento

Madalena QUEIRÓS Cerca de 77% dos trabalhadores do Luxemburgo mantiveram o nível de rendimento, apesar da crise provocada pela Covid-1, revela um estudo do Instituto de Estatísticas do Luxemburgo (STATEC).

Cerca de 82% dos residentes no Luxemburgo não tiveram uma quebra nos seus rendimentos, 16% receberam menos e 2% tiveram um aumento de salário. Entre a população activa, a tendência é a mesma: 77% não sofreu nenhuma redução nos rendimentos, 21% sofreu uma perda limitada e 2% tevem um aumento.

Mas quem está em desemprego parcial, devido ao Covid-19, os trabalhadores independentes e os empregados do sector privado são os mais afectados por uma diminuição dos seus rendimentos.

Entre os que não trabalham, uma proporção significativa dos desempregados sofreu uma perda de rendimentos, tal como os estudantes. A perda de rendimentos está ligada ao sector de actividade: 56% das pessoas envolvidas trabalham na Horeca, 43% no comércio, 42% na indústria e 39% na construção. As principais razões para a diminuição dos rendimentos são as seguintes: redução involuntária das horas de trabalho, perda do emprego ou cessação involuntária da actividade, resultando em salários mais baixos para os trabalhadores por conta de outrem ou lucros mais baixos para os trabalhadores independentes.

Os jovens de 18-24 anos e a classse estária dos 45-54 anos são os mais afectados pelas consequências económicas da pandemia. Situações de rendimento reduzido são mais frequentes entre estas categorias. Para os jovens, isto deve-se à perda de emprego e para os 45-54 anos de idade, deve-se a uma queda no salário ou lucro como trabalhador independente.

As mulheres de 18-24 anos estão a pagar um preço elevado pela pandemia, porque têm uma queda acentuada nos rendimentos.



