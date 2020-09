Foi no setor dos serviços móveis que a queda foi mais acentuada, com menos 9%.

Covid-19 tem impacto nas telecomunicações do país

As comunicações através das redes fixas aumentaram no primeiro semestre deste ano, enquanto que os serviços móveis diminuíram. Segundo a última publicação do Instituto Luxemburguês de Regulação (ILR) a causa principal foi a crise sanitária.

Contas feitas, as receitas no setor das telecomunicações caíram 3,7% no primeiro semestre do ano. Foi no setor dos serviços móveis que a queda foi mais acentuada, com menos 9%. A explicação é que o roaming de clientes estrangeiros no Luxemburgo diminuiu consideravelmente no primeiro semestre do ano devido ao confinamento em todo o mundo.

Em queda nos últimos dez anos, o telefone fixo registou um aumento de 22,3% em comparação com o segundo semestre de 2019.



