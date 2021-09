Cerca de um quarto (23%) dos trabalhadores da região do Grão-Ducado trabalhou a partir de casa, no último ano, referem os dados do Eurostat, numa análise regional à adesão ao teletrabalho.

Residentes do Luxemburgo entre os europeus que mais aderiram ao teletrabalho

Ana TOMÁS

Os residentes do Luxemburgo foram dos europeus que mais aderiram ao teletrabalho, em 2020, na sequência das medidas restritivas da covid-19. Cerca de um quarto (23%) dos trabalhadores da região do Grão-Ducado trabalhou a partir de casa, no último ano, referem os dados do Eurostat, numa análise regional à adesão ao teletrabalho.

A mesma percentagem de pessoas a trabalhar em casa foi também registada na Île-de-France, Utrchet na Holanda e na Área Metropolitana de Lisboa.

Transfronteiriços belgas podem continuar em teletrabalho até ao fim de 2021 Os transfronteiriços belgas que trabalham no Luxemburgo vão poder continuar a trabalhar a partir de casa pelo menos até 31 de dezembro de 2021.

A região da capital finlandesa (Helsínquia-Uusimaa) foi a que registou a maior quota de teletrabalho em 2020 (37%), seguindo-se, no segundo e terceiro lugares da tabela, duas regiões da Bélgica: Brabante Valónia (27%) e Bruxelas Capital (26%).

Em duas regiões de Dublin (Eastern e Midland) uma em cada quatro pessoas trabalharam de casa e nas regiões austríaca de Viena e a dinamarquesa de Hovedstaden 24% dos trabalhadores exerceram a sua atividade a partir de casa.

No extremo oposto, mesmo com as medidas de restrição sanitárias, trabalhar a partir de casa foi menos comum em muitas regiões do leste e do sul da UE. Em 2020, menos de 5% dos residentes trabalharam a partir de casa em ambas as regiões da Croácia, no Chipre, Letónia e Bulgária (nestes países, apenas dados nacionais foram disponibilizados), na grande maioria das regiões da Hungria e Roménia (exceto para as regiões da capital) e na Grécia.

Transfronteiriços franceses podem ficar em teletrabalho até 31 de dezembro Há pouco mais de uma semana era até 15 de novembro, mas agora o prazo foi estendido até ao final de 2021.

O estudo do Eurostat adianta ainda que o número de pessoas em teletrabalho subiu com a introdução das medidas de distanciamento social em resposta à pandemia da covid-19.

Em 2020, 12% das pessoas empregadas com idades compreendidas entre os 20 e os 64 anos na UE trabalhavam habitualmente a partir de casa, enquanto esta percentagem se manteve constante em cerca de 5% ou 6% durante a última década.





