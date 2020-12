O número foi revelado pela ministra da Saúde, Paulette Lenert, em resposta a uma questão parlamentar do deputado Marc Baum, do déi Lénk.

Covid-19. Reforço de pessoal da Direção de Saúde custa 4,6 milhões de euros

O reforço das diferentes equipas da Direção de Saúde, no âmbito da luta contra a covid-19, custou aos cofres do Estado 4,6 milhões de euros. O número foi revelado pela ministra da Saúde, Paulette Lenert, em resposta a uma questão parlamentar do deputado Marc Baum, do déi Lénk. O valor cobre o reforço de pessoal nas equipas de rastreio de contactos ('contact tracing'), da Helpline e de três empresas contratadas através de concurso público.

Confrontada com uma alegada transferência de responsabilidades de gestão dos testes em larga escala para estas empresas, a ministra garantiu que não se trata de uma "externalização de responsabilidades", mas antes de um reforço das equipas internas devido à falta de pessoal. A responsabilidade pela estratégia dos testes em larga escala permanece a cargo da Direção de Saúde e da célula de crise, assegurou Paulette Lenert.

Uma das três empresas privadas contratadas é responsável pela gestão de projetos, outra pela análise de dados e uma terceira pelo desenvolvimento de uma campanha de comunicação, esclareceu ainda a governante. Quanto às pessoas externas contratadas por estas empresas, a ministra referiu que estas são responsáveis pela parte operacional do programa de testes e têm apenas acesso a dados anónimos ou com nomes não verdadeiros.



