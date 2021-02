Entre as empresas que mais estão a sofrer com os efeitos da crise pandémica estão cafés, bares e restaurantes.

Economia 1

Covid-19. Reforço de ajudas a Horeca e outros setores divulgado hoje

Diana ALVES Entre as empresas que mais estão a sofrer com os efeitos da crise pandémica estão cafés, bares e restaurantes.

As empresas afetadas pela pandemia da covid-19 ficam esta segunda-feira a conhecer os novos planos do Governo no que toca à atribuição de ajudas públicas. Entre as que mais sofrem com os efeitos da crise estão cafés, bares e restaurantes. O ministro das Classes Médias, Lex Delles, fará uma conferência de imprensa às 14:00, que poderá ser acompanhada em direto no vídeo abaixo (em francês). O ministro falará em luxemburguês, mas a sessão terá tradução simultânea para francês e língua gestual.

Face à situação atual, o Governo decidiu reforçar as ajudas públicas às empresas afetadas pela crise. Em causa está um "alargamento das medidas de apoio". Na sexta-feira, o primeiro-ministro, Xavier Bettel, anunciou o prolongamento das medidas sanitárias atuais até ao próximo dia 14 de março. Na prática, será mais um mês em que cafés, bares e restaurantes, mantêm as portas fechadas, situação que dura desde novembro do ano passado.

A situação no setor da Horeca tem levado vários empresários e trabalhadores do ramo a sair à rua em protesto. A última aconteceu na quinta-feira passada e, com a federação que representa estes profissionais a anunciar um dia depois que "algumas das suas reivindicações foram tidas em conta por Lex Delles". Em causa estarão medidas como o prolongamento dos apoios para cobrir custos fixos até junho de 2021 ou o acesso das novas empresas a este regime de ajudas.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.