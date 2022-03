Entre o terceiro trimestre de 2021 e o de 2019, as taxas de emprego jovem registaram uma diminuição de, pelo menos, 3 pontos percentuais em Portugal. No Luxemburgo, a tendência foi oposta, com o país a conseguir uma subida entre 1 e 2 pontos percentuais

Economia 2 min.

Emprego

Covid-19 prejudicou emprego dos jovens na UE e Portugal foi um dos países mais afetados

Ana TOMÁS Entre o terceiro trimestre de 2021 e o de 2019, as taxas de emprego jovem registaram uma diminuição de, pelo menos, 3 pontos percentuais em Portugal. No Luxemburgo, a tendência foi oposta, com o país a conseguir uma subida entre 1 e 2 pontos percentuais

Portugal é um do quatro países da União Europeia (UE) onde a taxa de emprego dos jovens mais caiu nos anos da pandemia.

De acordo com um estudo publicado esta quinta-feira pelo Eurostat, no primeiro ano da crise sanitária - entre o terceiro trimestre de 2020 e o terceiro trimestre de 2019-, todos os países registaram uma queda (na ordem dos 2,8 pontos percentuais) na sua taxa de emprego jovem. Mas em Portugal, assim como na Lituânia, Irlanda e Espanha, a quebra na percentagem de pessoas empregadas com idades entre os 15-29 anos excedeu os 5 pontos percentuais (pp), correspondendo à maior descida registada entre os Estados-membros, nesse período. Em contrapartida, Hungria, Finlândia, França, Áustria e Roménia registaram as menores diminuições, com valores inferiores a 2 p.p.

Associações de lusodescendentes na Europa preocupadas com emprego jovem A economia social, a sustentabilidade e o trabalho digital foram também abordados nas discussões que juntaram cerca de 30 pessoas de vários países num encontro digital.

Segundo o gabinete de estatísticas da UE, no terceiro trimestre do ano passado, 16 dos 27 países comunitários ainda não mostravam sinais de recuperação total e mantinham taxas de emprego jovem abaixo das do terceiro trimestre de 2019.



Também neste trimestre de 2021, Portugal voltou a estar no grupo de países, juntamente com a Bulgária, Letónia, República Checa e Polónia, onde se verificaram as maiores quebras. Neste conjunto de estados, as taxas de emprego jovem registaram uma diminuição de, pelo menos, 3 pontos percentuais, no terceiro trimestre daquele ano face ao mesmo período de 2019.

Por outro lado, os maiores aumentos na percentagem de pessoas empregadas com idades entre os 15-29 anos, no terceiro trimestre de 2021, comparativamente com o contexto pré-pandemia de covid-19, foram alcançados na Irlanda, França e Eslovénia. Estes países registaram subidas de mais de 2 pp na comparação entre os dois períodos em análise.

Emprego jovem sobe no Luxemburgo em 2021

Estes dados, publicados pelo Eurostat em 2022, quando se assinala o Ano Europeu da Juventude, mostram que na comparação entre os terceiros trimestres de 2021 e 2019, a percentagem de pessoas empregadas na faixa etária dos 15 aos 29 anos de idade, também subiu no Luxemburgo, Roménia e Finlândia, no terceiro trimestre de 2021, face ao mesmo período de 2019.

Escolaridade obrigatória até aos 18 anos entra em vigor em 2025 O ministro da Educação quer combater o abandono escolar no Grão-Ducado. Mais de um terço dos estudantes que deixam a escola tem entre 16 e 18 anos.

No entanto, essa subida foi menor do que na Irlanda, França e Eslovénia, com os aumentos a fixarem-se entre 1 e 2 pontos percentuais.



Em termos de recuperação, no conjunto de países da União Europeia, a taxa de emprego dos jovens no terceiro trimestre de 2021 ainda estava 0,1 p.p. abaixo do nível do terceiro trimestre de 2019.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.