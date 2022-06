Os pedidos de ajuda relativos ao mês de junho devem ser acompanhados de uma estimativa da perda do volume de negócios registada ao longo dos últimos meses.

Apoio do Governo

Covid-19. Prazo para pedidos de ajuda das empresas termina na próxima semana

Diana ALVES Os pedidos de ajuda relativos ao mês de junho devem ser acompanhados de uma estimativa da perda do volume de negócios registada ao longo dos últimos meses.

Os apoios criados pelo Governo para ajudar as empresas a fazer face às perdas relacionadas com a covid-19 estão prestes a acabar. O prazo para as empresas solicitarem as últimas ajudas financeiras atribuídas pelo Governo no âmbito da pandemia da covid-19 termina no dia 15 de junho.

Em causa está a chamada ‘ajuda para custos não cobertos’ e também a ‘ajuda à retoma’ destinadas ao período de março de 2022 a junho de 2022. Os pedidos de ajuda relativos ao mês de junho devem ser acompanhados de uma estimativa da perda do volume de negócios registada ao longo dos últimos meses.

O formulário que as empresas devem preencher está disponível no site Guichet.lu.

Recorde-se que a Comissão Europeia decidiu limitar as ajudas temporários dos Estados-membros no contexto pandémico até ao final do mês de junho.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.