Covid-19. Postos de combustível do Grão-Ducado com quebras de até 90%

O preço de todos os combustíveis no Luxemburgo desceu para menos de um euro por litro, devido à quebra inédita da procura de petróleo que chegou a negociar em valores negativos no final do mês de abril.

Considerados como comércio essencial, os postos de combustível no Luxemburgo não fecham nesta altura de estado de emergência, provocado pela crise pandémica. Mas devido às restrições de circulação a procura de combustível baixou drasticamente, num país onde há muito se tenta combater o chamado “turismo de combustível”.

Por cá, o combustível é mais barato do que nos três países vizinhos, o que faz com que franceses, belgas e alemães abasteçam os seus veículos no Grão-Ducado.

“Os números estão péssimos. Nas gasolineiras em zonas fronteiriças, a venda de combustível diminuiu de 80% a 90%, e nas autoestradas entre 60% e 70%. No interior do país, a quebra é menos acentuada, cerca de 50%”, segundo o presidente do Agrupamento Petrolífero do Luxemburgo (GPL), Romain Hoffmann, em declarações à RTL.

Os funcionários das bombas de combustível fazem parte de um dos grupos mais expostos ao contágio do novo coronavírus. “Há pelo menos três funcionários que sofreram da covid-19”, avançou Romain Hoffmann, considerando o número “relativamente baixo”. Um fator que o presidente do GPL atribui ao facto de o setor “ter aplicado bastante cedo medidas de proteção, como o uso de máscaras e o distanciamento social”.

