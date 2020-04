Os tempos são de crise, mas, mesmo assim, os patrões não podem baixar os salários dos seus trabalhadores.

Covid-19. Patrões não podem baixar salários

De acordo com o Ministério do Trabalho, citado pelo jornal L’Essentiel, as "remunerações não podem ser revistas em baixa por causa da crise atual". "Os empregadores são obrigados a respeitar o código do trabalho e, portanto, têm de pagar o salário integral na data prevista", escreve o diário citando um porta-voz do ministério liderado por Dan Kersch.



Os trabalhadores poderão, sim, vir a receber montantes inferiores ao salário habitual, mas apenas em caso de desemprego parcial. Nestes casos, é o Estado quem arca com as despesas salariais, pagando o equivalente a 80% do ordenado. O ministro do Trabalho já garantiu, no entanto, que nenhum trabalhador em desemprego parcial receberá menos do que o salário mínimo, isto, é 2.141,99 euros.

Este modelo de desemprego é uma das grandes apostas do governo para evitar despedimentos durante a atual crise, já que as empresas não podem eliminar postos de trabalho enquanto beneficiarem do regime. No espaço de apenas uma semana, entre 6000 a 7000 empresas apresentaram pedidos de desemprego parcial.

A medida faz parte de um pacote de 8,8 mil milhões de euros aprovado recentemente pelo executivo de Xavier Bettel para travar os efeitos do coronavírus na economia.





