Covid-19. Patrões e trabalhadores independentes com alívio nas quotizações sociais

Os empregadores e os trabalhadores independentes vão passar a beneficiar de um alívio na carga financeira das contribuições sociais. A medida foi anunciada esta quinta pelo Ministério da Segurança Social, centro comum da segurança social (CCSS) e pela mutualidade dos empregadores. O alívio nas quotizações sociais prende-se com a crise pandémica, "que persiste em 2021", lê-se no comunicado.

Entre as medidas anunciadas, o CCCS vai deixar receber juros de mora em caso de atraso no pagamento das contribuições até 30 de junho de 2021. Após 30 de junho de 2021, as moratórias de taxas de juros são reduzidas para 0% se as contribuições correntes e a prestação mensal da dívida forem pagas dentro do prazo.

Já a cobrança coerciva de contribuições sociais para empregadores do setor Horeca está suspensa até o final de março de 2021, e também os trabalhadores independentes do mesmo setor podem solicitar esta dispensa. Após esta data e em caso de reabertura, estes empregadores recebem novas propostas para se apurar as contribuições em atraso, podendo ir até um período de 24 meses.

Os trabalhadores independentes vão ainda poder beneficiar de um ajustamento da sua base contributiva para reduzir as contribuições sociais. Os que estão em situação financeira difícil podem ainda pedir ao centro comum da segurança social um plano de auditoria individualizado.

Por fim, tanto patrões como trabalhadores independentes vão poder beneficiar de um reembolso de 100% em vez de 80% para funcionários em quarentena ou em isolamento. A medida vai ser aplicada de forma retroativa, partir de 1 de julho de 2020 e sem impacto financeiro na classificação junto da mutualidade dos empregadores. O reembolso será feito em meados de março deste ano, em forma de crédito na fatura CCSS.

