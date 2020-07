Novas ajudas ao investimento das empresas serão explicadas em três videoconferências, a primeira a 30 de julho.

Covid-19. Novas ajudas às empresas reveladas esta quinta-feira

Henrique DE BURGO Novas ajudas ao investimento das empresas serão explicadas em três videoconferências, a primeira a 30 de julho.

As empresas com quebra de faturação devido às medidas de restrição ligadas à covid-19 vão receber novas ajudas por parte do Estado. O ministro da Economia, Franz Fayot, vai explicar as novas ajudas ao investimento das empresas em três videoconferências, a partir de quinta-feira, dia 30 de julho.

Incluídas no programa de relançamento da economia ("Neistart Lëtzebuerg"), as novas ajudas visam incentivar as empresas a continuar os investimentos que foram cancelados ou adiados devido à crise económica causada pela pandemia, refere o Ministério da Economia, em comunicado.

A primeira das três sessões de informação vai ter lugar esta quinta-feira, a partir das 11h, em língua francesa. Franz Fayot vai explicar as modalidades de candidatura, as condições de seleção e as ajudas previstas. As duas últimas sessões têm lugar a 5 de agosto, em luxemburguês, e a 9 de setembro, em inglês. Os interessados podem assistir gratuitamente às videoconferências. Para tal devem inscrever-se previamente no site luxinnovation.lu. Os empresários podem também obter mais informações em MyGuichet.lu.



