Há mais de três semanas que o Luxemburgo não regista mortes associadas ao coronavírus e o número de novos casos parece ter estabilizado, mas os efeitos da pandemia continuam a fazer-se sentir.

Covid-19. Ministério das Classes Médias recebe 60 pedidos de ajuda por dia

De acordo com o ministro das Classes Médias, Lex Delles, chegam ao ministério cerca de 60 pedidos de ajuda por dia. Em causa, empresas e independentes que estão a recorrer às ajudas criadas pelo Governo para fazer face às consequências financeiras da crise.

Numa tentativa de facilitar a situação das empresas, o Executivo quer prolongar até 15 de julho os apoios financeiros urgentes destinados aos setores do comércio e da indústria manufatureira e aos trabalhadores independentes.

O objetivo é que os interessados tenham até essa data para fazer o pedido, já que os prazos iniciais expiravam a 24 de junho. Os prolongamentos dos prazos estão estipulados em dois projetos de lei, que vão a votos no sábado.Sobre as ajudas propriamente ditas, há apoios que podem chegar aos 12.500 euros no caso por exemplo das empresas que empregam entre dez a vinte pessoas.

No que toca aos trabalhadores independentes, o valor das ajudas varia entre 3.000 e 4.000 euros, em função dos rendimentos encaixados pelo trabalhador antes da crise.



