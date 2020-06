Alemanha e Bélgica deverão beneficiar ligeiramente em termos de exportações líquidas.

Covid-19. Luxemburgo e Portugal sofrem impactos significativos nas exportações no turismo

(hdb / Lusa) - O Luxemburgo é um dos países da zona euro que vão sofrer um "impacto significativo" em termos de exportações líquidas nas viagens, devido à covid-19. Já Portugal é dos países mais expostos à redução das exportações no setor do turismo, juntamente com Chipre, Malta e Grécia, refere o Boletim Económico divulgado hoje pelo Banco Central Europeu.

"Em contraste, Alemanha e Bélgica deverão beneficiar ligeiramente em termos de exportações líquidas, dado que são grandes importadores de serviços de viagens". O turismo internacional é contabilizado como exportação quando, por exemplo, um visitante estrangeiro gasta dinheiro num dado país, ao passo que as despesas com viagens são registadas como serviços de transporte.

No total da zona euro, o BCE refere que as exportações de serviços caíram 10,6% e as importações 3,3% em março de 2020 face ao mesmo mês do ano anterior. O BCE relembra que, em 2019, as viagens para fora do bloco europeu representaram 988 mil milhões de euros, dos quais 124 mil milhões através de serviços de viagens, representando 17% do total.

