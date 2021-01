Ao contrário de setores como a Horesca, estes profissionais não têm direito ao desemprego parcial nem a ajudas financeiras para compensar as perdas salariais.

Covid-19. Jovens Empreendedores do Luxemburgo "desesperados"

Susy MARTINS Ao contrário de setores como a Horesca, estes profissionais não têm direito ao desemprego parcial nem a ajudas financeiras para compensar as perdas salariais.

A presidente da Federação dos Jovens Empreendedores do Luxemburgo, Alexa Ballmann, está "irritada" com o facto de o Governo transmitir a mensagem de que as ajudas financeiras às empresas e independentes têm ajudado o setor.

Numa publicação no site da federação, a líder do organismo salienta que na realidade, as empresas e empreendedores pouco têm visto das tais ajudas e que é preciso relembrar que, por "detrás de cada empresa, há pessoas humanas, desesperadas com esta situação".

Alexa Ballmann diz ainda que os trabalhadores independentes se têm mostrado solidários desde o início da pandemia ao ter aceite em encerrar as suas empresas, mas frisa que estes profissionais não têm direito ao desemprego parcial, nem a ajudas financeiras para compensar as perdas salariais. Uma situação que deixa muitos jovens empreendedores sem recursos financeiros e sozinhos, acrescenta ainda a líder da federação.

Ballmann lamenta ainda que durante anos o Governo apelou aos jovens a abrir a sua empresa, e que agora o mesmo Governo deixa os jovens empreendedores do Luxemburgo sem meios para que os seus projetos possam continuar a existir.



