Por causa do coronavírus, BMW, Daimler e Volkswagen colocaram em desemprego parcial mais de 200.000 trabalhadores na Alemanha. Apesar disso, estes grupos anunciaram que vão pagar mais de 7.500 milhões de euros de dividendos aos seus acionistas, enquanto recebem subsídios do Estado para ultrapassar a crise.

Economia 4 min.

Covid-19. Grupos alemães vão pagar dividendos apesar da crise

Por causa do coronavírus, BMW, Daimler e Volkswagen colocaram em desemprego parcial mais de 200.000 trabalhadores na Alemanha. Apesar disso, estes grupos anunciaram que vão pagar mais de 7.500 milhões de euros de dividendos aos seus acionistas, enquanto recebem subsídios do Estado para ultrapassar a crise.

Em apenas algumas semanas, a pandemia de coronavírus abalou as empresas em toda a Alemanha. Um verdadeiro tsunami, até 31 de março, 470.000 empresas alemãs tinham já apresentado à Agência Federal do Emprego pedidos para colocar os seus trabalhadores em desemprego parcial, segundo declarações de o director dessa agência federal, Detlef Scheele, citado pelo jornal Le Monde.



Este valor excede, em muito, o recorde anterior estabelecido durante a crise financeira de 2007-2011. No auge da crise do subprime e das dívidas soberanas europeias, em 2008-2009, cerca de 55.000 empresas alemãs tinham recorrido à redução de actividade, afectando, na altura, 1,4 milhões de trabalhadores.

O setor automóvel recebe ajudas do Estado, despede trabalhadores e dá dinheiro aos acionistas

No final de março, a BMW colocou 20.000 trabalhadores alemães a trabalhar a tempo parcial, duas semanas após ter suspendido a produção em todas as suas fábricas europeias. A atividade não recomeçará antes do final de abril.

Contudo, apesar deste pedido de ajuda aos contribuintes, o fabricante bávaro garante que tudo está como antes e que vai pagar dividendos aos seus acionistas. No dia 6 de abril, o grupo enviou os convites para a assembleia geral anual a realizar em 14 de maio por videoconferência. Nessa reunião virtual, o Conselho de Administração da BMW irá propor um dividendo de 2,50 euros por acção, ou seja, um total de 1,6 mil milhões de euros a distribuir pelos acionistas.

Isto ao mesmo tempo que Agência Federal de Emprego está a pagar até 67% da perda de salários sofrida pelos milhares de trabalhadores que a BMW colocou em desemprego parcial.

"Face odiosa do capitalismo"

"O subsídio de trabalho a tempo reduzido é um subsídio. Quando se recebe um auxílio estatal, não se distribui simultaneamente os lucros pelos acionistas", protestou um dos líderes do grupo parlamentar do Partido Social Democrata (SPD) no Bundestag (a Câmara Baixa do Parlamento alemão), Carsten Schneider. "Esta é a face odiosa do capitalismo. Sou a favor de uma moratória sobre o pagamento de dividendos", afirmou o parlamentar da coligação governamental, citado pelo diário francês Le Monde.

Mas a BMW não é a única empresa do setor automóvel que anuncia dar milhares de milhões de euros aos acionistas ao mesmo tempo que arrecada subsídios pagos pelos contribuintes. No final de março, CFO da Volkswagen (VW) , Frank Witter, assegurou ao diário financeiro Börsen-Zeitung que, devido aos bons resultados do grupo para o exercício de 2019, o aumento de 35% dos dividendos decidido em fevereiro foi considerado "adequado por enquanto".

Isto de apesar de dias antes, esse mesmo grupo empresarial ter enviado para o desemprego parcial mais de 80.000 trabalhadores das suas fábricas na Alemanha e comunicar que elas estariam encerradas, pelos menos, até 19 de abril.

Por sua vez, o outro gigante automóvel, a Daimler, que também anunciou o fecho das suas fábricas até ao fim do mês de abril, publicitou também o pagamento de 0,90 euros por ação aos seus detentores de capital.

Em conjunto, a BMW, a Volkswagen e a Daimler preparam-se assim para pagar 7,5 mil milhões de euros de dividendos aos seus acionistas, referentes aos seus lucros de 2019, enquanto mais de 200.000 dos seus trabalhadores são, neste momento, remunerados pelo erário público.



Apenas 40 das maiores empresas não vão pagar dividendos

Em 2019, os acionistas das empresas alemães receberam mais de 52 mil milhões de euros de dividendos. Foi um valor recorde na economia alemã. Apesar da crise do coronavírus, espera-se que a colheita de dividendos seja apenas 14% inferior ao nível recorde desse ano, de acordo com estimativas da associação alemã de accionistas minoritários (DSW): apenas um quarto das 160 maiores empresas cotadas na Bolsa de Frankfurt não vai pagar dividendos aos seus acionistas.

É o caso da Lufthansa, que pôs dois terços dos seus 138. 000 empregados no desemprego e está a negociar um pacote de ajuda com o Governo Federal.



Mas, globalmente, segundo a DSW ( Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz e.V., entidade que agrupa cerca de 30.000 investidores), a colheita de dividendos só deverá diminuir 14% em relação ao valor recorde de 52 mil milhões de euros em 2019.

Alguns accionistas ficam mesmo surpreendidos com esta generosidade e alertam que pode custar caro. "Pagar dividendos generosos hoje, mesmo que isso signifique talvez ter de chamar o Estado em auxílio amanhã, não faz sentido", defende Marc Tüngler, presidente da DSW , citado pelo Le Monde.







Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.