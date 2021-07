O ministro das Finanças, Pierre Gramegna, e os representantes dos principais bancos no Luxemburgo acabam de assinar o acordo de prolongamento do regime de empréstimos do Estado às empresas afetadas pela covid-19.

Covid-19

Governo prolonga empréstimos às empresas até final de 2021

Henrique DE BURGO O ministro das Finanças, Pierre Gramegna, e os representantes dos principais bancos no Luxemburgo acabam de assinar o acordo de prolongamento do regime de empréstimos do Estado às empresas afetadas pela covid-19.

O prazo terminava esta quarta-feira, mas a medida foi estendida até 30 de dezembro de 2021. Através deste regime, o Estado garante até 2,5 mil milhões de euros durante um período máximo de seis anos de empréstimos bancários a empresas.

Esta garantia estatal faz parte do conjunto de medidas do Governo para apoiar a economia durante a pandemia, juntamente com um valor acumulado de 4,5 mil milhões de euros em moratórias concedidas às empresas luxemburguesas até final 2020.

Segundo uma nota do Ministério das Finanças, a tesouraria do Estado registou, entre 25 de março de 2020 e 28 de junho de 2021, empréstimos no valor de 186,6 milhões de euros, em que o Estado luxemburguês garante 85%, ou seja, 158,6 milhões de euros.

FMI elogia resposta do Luxemburgo à crise pandémica FMI saúda as políticas para conter o impacto da pandemia, mas alerta que é preciso fazer mais para resolver o problema da habitação no país. E continuar a supervisionar o setor financeiro.

As empresas do ramo comercial são as que mais recorrem aos empréstimos do Estado, com cerca de 60,8 milhões de euros. Seguem-se a indústria transformadora (com 24,4 milhões de euros), a construção (23,7 milhões) e o alojamento e restauração (21 milhões).

Os bancos também concederam empréstimos não garantidos pelo Estado no valor de 309 milhões para apoiar as empresas.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.